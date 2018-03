The Cranberries bodo kljub smrti pevke Dolores O'Riordan izdali album

New York, 10. marca - Irska rock skupina The Cranberries bo kljub nenadni smrti pevke Dolores O'Riordan januarja letos dokončala svoj novi album. Kot so sporočili drugi trije člani zasedbe, je pevka pred smrtjo uspela posneti vokale za novi album, za katerega upajo, da ga bodo dokončali in izdali v začetku leta 2019.