Začenjajo se Dnevi Škofjeloškega pasijona

Škofja Loka, 9. marca - S Pasijonskim dnem se danes v Škofji Loki začenjajo že tradicionalni Dnevi Škofjeloškega pasijona, s katerim v zgodovinskem mestu ohranjajo pasijonsko kondicijo v času do naslednje uprizoritve besedila patra Romualda, ki bo čez tri leta. Občina, društva in ustanove bodo do 21. aprila pripravile devet dogodkov, vrata bo odprla tudi Pasijonska soba.