Danski izumitelj na sodišču zanikal umor švedske novinarke

Koebenhavn, 8. marca - V danski prestolnici se je danes začelo sojenje izumitelju Petru Madsenu, ki naj bi na svoji doma izdelani podmornici avgusta lani umoril in razkosal švedsko novinarko Kim Wall. Madsen priznava, da je razkosal truplo novinarke, a zavrača obtožbe, da jo je pred tem zlorabil in nato umoril. To je danes na sodišču ponovila tudi njegova odvetnica.