Zaradi spopadov v Vzhodno Guto danes ne bo pomoči

Damask, 8. marca - Humanitarne agencije so preložile za danes načrtovan prihod konvoja z več kot potrebno pomočjo za 400.000 prebivalcev sirske uporniške enklave Vzhodna Guta zaradi silovitega obstreljevanja sirskega režima. Ponoči so medtem več deset ljudi v enklavi obravnavali zaradi oteženega dihanja in težav, ki bi lahko bile posledice napada s klorom.