Policisti napad v Zagorju ob Savi obravnavajo kot umor

Zagorje ob Savi, 8. marca - Pred stanovanjskih blokom v Zagorju ob Savi je 50-letni moški v sredo nekaj pred 21. uro napadel 53-letno žensko in jo tako poškodoval, da je na kraju umrla. Policija je osumljenemu kmalu po dogodku odvzela prostost in ga pridržala. Kriminalisti obravnavajo kaznivo dejanje umora, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.