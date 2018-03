Kitajska svari pred posledicami morebitne trgovinske vojne

Peking, 8. marca - Kitajska je v ZDA, kjer se pripravljajo na uvedbo višjih carin na jeklo in aluminij, poslala jasno sporočilo, da trgovinska vojna ni prava rešitev. Zunanji minister Wang Yi je ob robu zasedanja kitajskega ljudskega kongresa poudaril, da bodo ZDA povzročile škodo sebi in drugim. Napovedal je tudi potreben in upravičen odgovor Kitajske na ukrepe ZDA.