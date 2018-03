Varnostni svet obnovil poziv k spoštovanju premirja v Siriji

New York, 7. marca - Varnostni svet ZN je po treh urah zasedanja za zaprtimi vrati o Siriji zmogel le izjavo za tisk, ki izraža zaskrbljenost nad humanitarnim položajem in spominja na 24. februarja soglasno sprejeto resolucijo, ki zahteva prekinitev sovražnosti za najmanj 30 dni za dostavo pomoči civilnemu prebivalstvu ter evakuacijo ranjenih in bolnih.