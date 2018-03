Odbor DZ za izobraževanje opravil obravnavo novele zakona o državnih nagradah v šolstvu

Ljubljana, 7. marca - Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na današnji seji obravnaval in sprejel dopolnila k predlogu novele zakona o nagradah RS na področju šolstva, ki med drugim določa, da se isti osebi lahko podeli največ ena nagrada iste vrste. Poslanci so se danes opredeljevali do dopolnil koalicije, ki jih je odbor vzel za svoje.