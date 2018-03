TKI Hrastnik lani z večjim dobičkom

Hrastnik, 10. marca - Tovarna kemičnih izdelkov (TKI) Hrastnik je lani ustvarila 300.000 evrov dobička, predlani pa 17.609 evrov. Prihodki so dosegli 23 milijonov evrov in ostali na ravni predlanskih. Direktor družbe Branko Majes je povedal, da sta na lansko poslovanje vplivala dogajanje na trgu fosfatov in tečaj dolarja.