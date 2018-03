V ospredju Pripovedovalskega festivala še vedno pravljice, a tudi resnične zgodbe

Ljubljana, 7. marca - Prihodnji teden se bo v Ljubljani začel 21. Pripovedovalski festival, nekoč poimenovan Pravljice danes. Rdeča nit festivala, ki se poleg novega imena in vodstva ponaša tudi z nekoliko spremenjeno programsko in vizualno podobo, je še vedno pripovedovanje pravljic. Pozornost bodo namenili tudi drugim vsebinam, kot so resnične zgodbe.