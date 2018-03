EU potrdila seznam prvih projektov v okviru novega obrambnega stebra

Bruselj, 6. marca - Obrambni ministri EU so danes v Bruslju potrdili seznam prvih sedemnajstih projektov v okviru novega obrambnega stebra, ki naj bi omogočil državam z voljo in zmožnostjo, da skupaj razvijajo obrambne zmogljivosti. Slovenija je vključena v projekta vojaške mobilnosti in mreže logističnih vozlišč, še pri petih pa sodeluje kot opazovalka.