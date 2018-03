Zastrupitev od nekdaj priljubljen način za odstranitev nasprotnikov

pripravil Jure Kos

London, 6. marca - Zastrupitev je že od nekdaj priljubljen način za odstranitev političnih nasprotnikov. Zgodovinarji še zdaj razpravljajo, ali so bili tako umorjeni tudi Kleopatra, Napoleon in Aleksander Veliki. Seznam ljudi, ki so bili zastrupljeni, se bo morda podaljšal po incidentu z bivšim ruskim vohunom, ki je bil v Veliki Britaniji izpostavljen neznani snovi.