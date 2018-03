NSi za izredno sejo DZ o prihodnosti Slovenije

Ljubljana, 6. marca - Poslanska skupina NSi je danes vložila zahtevo za sklic izredne seje DZ na temo prihodnosti Slovenije. Prepričani so namreč, da se ključni akterji premalo ukvarjajo z bistveno problematiko, ki pesti državo, in preveč z vsebino nebistvenega pomena. V NSi zato želijo dialog ter več razprave o prihodnosti in rešitvah.