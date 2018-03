Računsko sodišče obdolžilni predlog vložilo tudi zoper SD in Solidarnost

Ljubljana, 6. marca - Računsko sodišče je vložilo tudi obdolžilni predlog zoper stranki SD in Solidarnost, za pravično družbo, in sicer zaradi nepravilnosti pri financiranju, so za STA potrdili na računskem sodišču. Po ugotovitvah računskega sodišča je šlo pri tem, ko je Solidarnost prejemala sredstva od SD, za neupravičeno financiranje politične stranke.