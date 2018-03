Na Škofjeloškem promocija kulturne dediščine s projektom Kjer domujejo zgodbe

Škofja Loka, 6. marca - V Rokodelskem centru domače in umetnostne obrti (DUO) v Škofji Loki bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Kjer domujejo zgodbe: povezovanje kulturnih centrov in doživetij na Škofjeloškem. Z njo zaokrožujejo 15-mesečni projekt vzpostavitve transverzale muzejev in kulturnih centrov, ki se ukvarjajo z varovanjem kulturne dediščine.