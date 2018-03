Primorska avtocesta med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani ponovno odprta

Senožeče, 5. marca - Primorska avtocesta, ki je bila med Senožečami in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani zaradi prometne nesreče tri ure zaprta, je zdaj znova odprta, promet pa za zdaj poteka zgolj po enem pasu. Do nesreče je prišlo zaradi zdrsa dveh tovornih vozil. Zaradi sneženja so sicer ceste v velikem delu države težje prevozne.