Zaradi taljenja snega pričakovati poplavljanje objektov in cest

Ljubljana, 5. marca - Ponoči je napovedano močnejše sneženje, že v torek dopoldne pa bo sneg prešel v dež. V prihodnjih dneh se bo otoplilo, napovedane pa so tudi padavine, zaradi česar je pričakovati pospešeno taljenje snega. Uprava za zaščito in reševanje zato opozarja, da lahko pride do poplavljanja objektov in prometnic.