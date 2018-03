Na Zagrebdoxu posebno priznanje slovenskem filmu Playing Men

Zagreb, 4. marca - Najboljši film mednarodnega tekmovalnega programa letošnjega 14. festival dokumentarnega filma Zagrebdox je Of Fathers and Sons (O očetih in sinovih) sirskega režiserja Talala Derkija. V regionalnem programu je posebno priznanje končalo v rokah slovenskega režiserja Matjaža Ivanišina za film Playing Men.