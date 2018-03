Peter Kaiser - maratonec, ki teče drugi glavarjev mandat

pripravila Maja Lazar Jančič

Celovec, 4. marca - Z zmago socialdemokratov na avstrijskem Koroškem se sedanjemu glavarju Petru Kaiserju obeta, da bo na čelu avstrijske Koroške še nadaljnjih pet let. V času njegovega mandata so na avstrijskem Koroškem sprejeli novo ustavo, s katero so odpravili t. i. proporc, prvič pa je bila v ustavi omenjena tudi slovenska manjšina.