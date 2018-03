Powell in Trump poskrbela za negativen teden na Wall Streetu

New York, 3. marca - Predsednik centralne banke ZDA Federal Reserve Jerome Powell in predsednik ZDA Donald Trump sta bila s svojimi izjavami glavna krivca za negativen teden na newyorških borzah. Borzni indeksi so izgubili, kar so uspeli nadoknaditi po velikih padcih v začetku februarja, Dow Jones pa je spet nižje, kot je bil ob koncu lanskega leta.