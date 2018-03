V prestolnici Burkina Fasa več napadov na vladne in francoske ustanove

Ouagadougou, 2. marca - Iz prestolnice Burkina Fasa so danes poročali o več oboroženih napadih, katerih tarča so bili francosko veleposlaništvo, francoski kulturni center in sedež vojske Burkina Fasa, poročajo tuje tiskovne agencije. Razmere so zdaj po navedbah francoskih oblasti pod nadzorom. V napadih je po podatkih več virov umrlo okoli 30 ljudi.