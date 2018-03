Gašperšič si je ogledal primorska cestna gradbišča

Ajdovščina/Vipava, 2. marca - Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič si je danes ogledal infrastrukturne projekte na Krasu, Vipavskem in Goriškem. Srečal se je z župani in predstavniki občin Divača, Sežana, Komen, Ajdovščina, Vipava, Brda in Mestna občina Nova Gorica ter obiskal gradbišča na tamkajšnji cestni infrastrukturi.