Cena zemeljskega plina zaradi mraza in povpraševanja podrla rekord

Ljubljana, 3. marca - Januarja so bile temperature v Sloveniji nad dolgoletnim povprečjem, medtem ko so bile februarja za dve stopinji Celzija nižje, kar je povečalo porabo energentov, tudi plina. Poraba zemeljskega plina je bila februarja po podatkih Geoplina za 20 odstotkov višja kot v poprečju zadnjih petih let, cene pa so v četrtek podrle rekord.