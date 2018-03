Proti Le Penovi vložili obtožnico zaradi objave grozljivih posnetkov IS

Pariz, 2. marca - Francoski tožilci so proti vodji skrajno desne Nacionalne fronte (FN) Marine Le Pen v četrtek vložili obtožnico, ker je leta 2015 na Twitterju objavila posnetke grozovitosti pripadnikov džihadistične skupine Islamska država (IS). Zaradi širjenja nasilnih podob ji grozi celo do tri leta zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.