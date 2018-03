Danes 25. Pohod po Jurčičevi poti

Višnja Gora/Muljava, 3. marca - Na 15-kilometrsko ali 23-kilometrsko pešpot od Višnje Gore do Muljave in tamkajšnje domačije pisca prvega slovenskega romana Josipa Jurčiča bo med 7. in 10. uro krenilo več tisoč udeležencev tradicionalnega, 25. Pohoda po Jurčičevi poti. Osrednja tema letošnjega pohoda je Jurčičev roman Deseti brat, za pohodnike so pripravili tudi literarni kviz.