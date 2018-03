Škofjeloški policisti izsledili voznika, ki je poškodoval več parkiranih vozil

Škofja Loka/Bohinj, 1. marca - Policisti so v sredo izsledili voznika, ki je v torek pozno zvečer v Škofji Loki med vožnjo poškodoval tri vozila in s kraja pobegnil ter svoje vozilo skril. Voznik naj bi bil alkoholiziran, saj je test celo po 11 urah od dogodka pokazal pozitiven rezultat, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.