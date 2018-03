Lon iz hranilnice v banko

Kranj, 1. marca - Hranilnica Lon se bo preoblikovala v banko s 30. marcem. To so njeni lastniki potrdili na skupščini sredi lanskega decembra s sklepom, ki je veljaven od danes, uveljavil pa se bo konec meseca. "Kot organizacija smo zreli in samozavestni, da gremo korak višje in postanemo banka," je potezo obrazložila uprava.