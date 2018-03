Ljubljana se tudi letos pridružuje dnevu italijanskega oblikovanja

Ljubljana, 1. marca - V 100 mestih po svetu bodo danes obeležili dan italijanskega oblikovanja. Pridružuje se mu tudi ljubljanski Muzej za arhitekturo in oblikovanje na Gradu Fužine, kjer bosta zvečer o oblikovanju in trajnostnem razvoju predavali italijanska kuratorka Chiara Alessi in domača oblikovalka Barbara Predan. Dogodek spodbuja sodelovanje med državama.