Gorenjski turistični kraji med zimskimi počitnicami dobro zasedeni

Kranjska Gora/Bled/Bohinj, 1. marca - V gorenjskih turističnih krajih so z obiskom med letošnjimi zimskimi šolskimi počitnicami zadovoljni. Zaradi velikih količin snega so snežno pravljico lahko pričarali tudi gostom Bleda in Bohinja, v Kranjski Gori pa je tradicionalno nekoliko slabše zaseden drugi teden počitnic zapolnil Pokal Vitranc.