Slovenija z dodatno izdajo evrskih obveznic v novo zamenjavo dolarskih

Ljubljana, 1. marca - Slovenija je izdala za 1,25 milijarde evrov novih obveznic z zapadlostjo leta 2028, 2035 in 2045, s čimer je financirala odkup dolarskih obveznic. Transakcija predstavlja sedmi tovrstni odkup in pomeni podaljšanje povprečnega časa vezave dolga ter povečanje likvidnosti že izdanih obveznic, so navedli na finančnem ministrstvu.