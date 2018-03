Na ministrstvu zatrjujejo, da lahko do podatkov o bolnikih dostopajo le pooblaščeni

Ljubljana, 28. februarja - Na ministrstvu za zdravje zavračajo navedbe, da bi zaradi sistema eNaročanje imelo dostop do zdravstvenih podatkov veliko število ljudi, ki jih ne veže obveza molčečnosti. Poudarjajo, da lahko do podatkov dostopajo le pooblaščeni, pa še v tem primeru so vsi zavezani k molčečnosti, kot opredeljuje tudi zakon o zdravstveni dejavnosti.