Na hitrih avtocestnih polnilnicah v dveh letih opravili 18.225 polnjenj

Ljubljana, 3. marca - Na 26 hitrih električnih polnilnicah na slovenskem avtocestnem križu so vozniki v dveh letih opravili skupno 18.225 polnjenj. Skoraj vse polnitve so opravili Slovenci, dva odstotka sta bila tujcev. Konec lanskega leta je bilo v Sloveniji registriranih 786 električnih osebnih vozil in 86 lahkih tovornih, kažejo podatki ministrstva za infrastrukturo.