Gasilci pozivajo k čiščenju in vzdrževanju grelnih naprav

Ljubljana, 28. februarja - Polarni mraz lahko preglavice povzroči tudi v udobju naših domov. Grelne naprave so namreč te dni še bolj obremenjene kot običajno, zato je povečano tveganje dimniških požarov. Ljudje lahko preventivno ukrepajo s čiščenjem in vzdrževanjem grelnih naprav in dimnikov, so za STA povedali na Gasilski zvezi Slovenije.