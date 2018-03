V Birminghamu danes začetek dvoranskega SP v atletiki

Birmingham, 1. marca - Danes se bo s slovesnim odprtjem ob 19. uri po slovenskem času začelo svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, ki bo potekalo do 4. marca v Birminghamu in na katerem bosta slovenske barve v teku 400 m zastopala slovenska rekorderja Luka Janežič in Anita Horvat. Ob 19.45 se bo z moškim skokom v višino začela prva od treh končnih odločitev dneva.