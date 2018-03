Cerar prepričan v uspeh na kongresu SMC

Ljubljana, 28. februarja - Premier Miro Cerar je informacijo, da bo imel na prihajajočem volilnem kongresu protikandidata v tekmi za predsedniško mesto v stranki, pospremil s besedami, da je to dobro in da je SMC demokratična stranka. Sam pa meni, da bo prepričal kongres, da lahko stranko vodi še naprej in jo uspešno popelje na volitve.