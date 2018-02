Fiho lani s primanjkljajem 1,2 milijona evrov

Ljubljana, 28. februarja - Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) je na torkovi seji obravnaval in sprejel zaključni račun za minulo leto. Svetniki so potrdili, da so prihodki v letu 2017 znašali 17,5 milijona evrov, odhodki pa 18,7 milijona evrov, kar pomeni, da znaša presežek odhodkov nad prihodki 1,2 milijona evrov.