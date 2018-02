BBC: V Siriji spolne zlorabe žensk v zameno za pomoč

London/Damask, 27. februarja - Ženske v Siriji so bile žrtve spolnih zlorab s strani tistih, ki so v imenu Združenih narodov in mednarodnih dobrodelnih organizacij dostavljali pomoč, danes objavlja britanski BBC in navaja trditve človekoljubnih delavcev, da so moški trgovali s hrano in ostalimi dobrinami v zameno za spolne usluge.