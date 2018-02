Na Slovaškem umorili preiskovalnega novinarja

Trnava, 26. februarja - Na Slovaškem so konec tedna umorili preiskovalnega novinarja novičarskega portala Aktuality.sk Jana Kuciaka in njegovo dekle. Kot je danes sporočila policija, je najverjetneje šlo za naklepni uboj, povezan z novinarjevim delom. 27-letnik je pisal predvsem o korupciji in davčnih utajah.