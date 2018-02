V Bruslju nadaljevanje dialoga med Beogradom in Prištino

Bruselj, 26. februarja - Po 14 mesecih so se danes v Bruslju na pogovorih o normalizaciji odnosov med državama ponovno sestali predstavniki Beograda in Prištine. Pred tem je bilo nadaljevanje pogovorov napovedano za 16. januar, a so srečanje zaradi umora politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića preložili, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.