Ne glede na mrzlo vreme v botaničnem vrtu cvetoči zvončki

Ljubljana, 2. marca - Zvončki so navadno prvi, ki pokukajo izpod snega in nam naznanijo toplejše dneve. V ljubljanskem botaničnem vrtu v Ljubljani bodo od danes do nedelje cveteli zvončki na že 3. festivalu zvončkov. "Ne glede na to, ali bo zunaj minus, bodo zvončki te dni v botaničnem vrtu cveteli," je za STA obljubil vodja botaničnega vrta Jože Bavcon.