Berlin, 24. februarja - Zlati medved 68. Berlinala je na nocojšnji podelitvi nagrad pripadel radikalnemu romunskemu eksperimentalnemu filmu Touch Me Not (Ne dotikaj se me) režiserke Adine Pintilie. Srebrnega medveda za režijo je prejel Wes Anderson za animirani film Isle of Dogs (Otok psov), veliko nagrado žirije pa film Mug (Obraz) režiserke Malgorzate Szumovske.