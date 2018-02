Sirski režim nadaljuje obstreljevanje Vzhodne Gute

Damask, 24. februarja - Sirske vladne sile so od petka, ko je Varnostni svet ZN večkrat preložili glasovanje o 30-dnevnem humanitarnem premirju v Siriji, nadaljevale obstreljevanje Vzhodne Gute. Danes so še okrepile napade in ubile najmanj 32 civilistov, v sedmih dneh tako skupno že več kot 500, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice.