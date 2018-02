Vidmar se vrača v Turčijo, kapetanski trak Prepeliču

Minsk, 24. februarja - Iz Košarkarske zveze Slovenije so sporočili, da so se selektor moške reprezentance Rado Trifunović, vodstvo KZS in Gašper Vidmar odločili, da se 30-letni center po petkovem obračunu s Črno goro vrne k svojemu delodajalcu, turškemu Banvitu. Slovenija je sicer že pripotovala v Minsk, kapetanski trak pa bo na tekmi z Belorusijo nosil Klemen Prepelič.