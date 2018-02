Prihodnost zdravstvenih sistemov v stremenju k izidu zdravljenja

Ljubljana/Basel, 27. februarja - Demografski pritiski in inovacije v zdravstvu krepijo pritiske na državne finance in razkrivajo šibkost zdravstvenih sistemov po vsem svetu. Uvedba sistema, ki v ospredje postavlja izid zdravljenja (value-based healthcare), je neizogibna, toda prehod na tak sistem, ki se ne more zgoditi čez noč, je težaven.