Izvajalca za sanacijo viadukta Peračica na gorenjski avtocesti išče DUTB

Ljubljana, 24. februarja - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je objavila javno naročilo za sanacijo viadukta Peračica na gorenjski avtocesti. Kot so v DUTB povedali za Finance, so se za to odločili, ker je to ceneje, kot da Dars unovči bančno garancijo, ki jo je izdala k DUTB pripojena Factor banka.