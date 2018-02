Ukrajinsko-ruski finale v Dubaju

Dubaj, 23. februarja - Ukrajinka Jelina Svitolina in Rusinja Darja Kasatkina sta finalistki teniškega turnirja WTA v Dubaju z nagradnim skladom 733.900 dolarjev. Svitolina, branilka naslova in prva nosilka, je v polfinalu premagala šestopostavljeno Nemko Angelique Kerber s 6:3, 6:3, Kasatkina pa je s 3:6, 7:6 (11) in 6:1 izločila drugo nosilko, Španko Garbine Muguruza.