Sneg prestavil večino nadaljevanja prvoligaškega dogajanja

Ljubljana, 23. februarja - Zimske razmere in obilica snega so ponagajale večini slovenskih prvoligašev, ki bi morali v soboto nadaljevati državno prvenstvo s tekmami 19. kroga. Dve tekmi sta odpovedani in prestavljeni na april, Mariborčani bodo namesto v soboto igrali v nedeljo. Zaenkrat ostajata v načrtu le sobotna tekma Ankarana in Triglava ter nedeljska Olimpije in Celja.