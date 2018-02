Vreme: Padavine bodo oslabele in povečini ponehale

Ljubljana, 23. februarja - Ponoči bodo padavine oslabele in povečini ponehale. V soboto bo po večini oblačno, predvsem na jugu in vzhodu bo sprva občasno še rahlo snežilo. Na Primorskem in severovzhodu se bo čez dan delno zjasnilo. Še bo vetrovno, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.