Ljubljanska borza s polodstotnim padcem

Ljubljana, 23. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes izgubil skoraj pol odstotka vrednosti. Med delnicami indeksa so največji padec zabeležile Gorenjeve delnice, ki so zdrsnile za 3,51 odstotka. Skupni promet na borzi je dosegel 856.200 evrov, najprometnejše pa so bile tudi v današnjem trgovanju Krkine delnice.