Eles po zavrnitvi novele energetskega zakona za hitro ukrepanje pristojnih

Ljubljana, 24. februarja - V Elesu so po zavrnitvi predlagane vladne novele energetskega zakona v DZ izrazili pričakovanje, da bodo pristojni organi ukrepali hitro in učinkovito ter jim s tem omogočili, da bodo lahko zagotavljali svoje obveznosti do kontinentalnega dela evropske elektroenergetike. Znova so zavrnili očitke, da je novela šla v smeri financiranja Teša.